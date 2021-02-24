تعرف على الأسماء المتتوفين والجرحى للحادث المروع في مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - وقع حادث مروري مروع في محافظة مأرب شرق البلاد ادى الى وفيات . وجرى الحادث بالطريق العام والرئيسي الرابط بين مارب والجوبة. وذالك جراء حادث شنيع قرب منطقة العمود ادى الى وفاة 6 اشخاص وإصابة آخرين. وارجع السبب الى تصادم بين سيارة هيلوكس لأشخاص من حريب وهم اربعة اشخاص توفواجميعاً مع سيارة نوع باص للسادة ساكنين عند ال جناح توفي منهم شخصين وإصابة آخرين. ورصد كريتر سكاي الأسماء للمتوفين وهم : 1. احمد ناصر علي ساريه 2. علي احمد ناصر ساريه 3. محمد جمال ناصر الشنواح 4. سالم احمد المحفوظي الحداد 5. احمد علي احمد السيد 6. سالم زياد ناصر ضيف السيد. المصابين 1. صالح ناصر السيد 2. عبدربه احمد علي السيد 3. زياد ناصر السيد وزوجته 4. غالب زياد السيد

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