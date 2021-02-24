شكرا لبحثكم عن خبر إلى المنظمات الدولية... أنقذوا مديرية جردان !! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
مديرية جردان بمحافظة شبوة تعاني تفشي فايروس كورونا مما أدى لعدد من الوفيات و الكثير من الإصابات عددها غير معروف حتى اللحظة في ظل غياب أي مراكز للعناية الطبية بالمرضى أو حتى للحجر الصحي في بوادر تنذر بكارثة لا سمح الله .
مناشدات سكان المديرية الذين يقارب عددهم الثلاثون ألف نسمة لم تلقى حتى اللحظة آذان صاغية سوى تصريح يتيم من مدير الصحة بالمحافظة يناشد فيه بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس .
من هنا نناشد كل المنظمات الدولية لمد يد العون لأبناء المديرية للحد من تفشي هذا الفايروس و المساهمة في معالجة المرضى الذين يعانون الأمرين .
#أحمد_الحر
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