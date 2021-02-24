أحمد عوض بن مبارك يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات بلادنا وعلاقات البلدين الشقيقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنميتها وتنسيق مواقف البلدين ازاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين، على عمق العلاقات اليمنية - الاماراتية.. مثمناً الموقف المبدئي والدائم لدولة الأمارات العربية قيادة وشعبا في دعم الشرعية الدستورية لليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودعمها لجهود استعادة الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

واستعرض بن مبارك التطورات السياسية في ضوء الجهود الأممية الامريكية لإحلال السلام في اليمن وما يقابلها من تصعيد عسكري من قبل المليشيات الحوثية في محافظة مأرب واستهدافها للأعيان المدنية ومعسكرات اللاجئين، ذلك الهجوم الذي انكسر أمام صمود ابطال جيشنا الوطني.

واكد بن مبارك، التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة اقليميا ودولياً.

واشار بن مبارك الى اهمية استكمال تنفيذ الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض حتى تقوم الحكومة اليمنية بمهامها بأكمل وجه في تطبيع الاوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين، موضحا انه وبالرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية الا ان هناك اصرار على توفير الخدمات والمساهمة في عملية التعافي الاقتصادي للبلاد وتحسين الاوضاع المعيشية وعودة مؤسسات الدولة.

كما تطرق بن مبارك الى اهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها الى افاق افضل في كافة المجالات المختلفة وتفعيل برامج تأهيل الدبلوماسيين اليمنيين.

من جانبه أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي، موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووقوفها المستمر الى جانب جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. وتوحيد الخطاب الاعلامي والسياسي بين البلدين ازاء تطورات الاوضاع الراهنة. معرباً عن استعداد دولة الامارات لتقديم كافة اوجه الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات.