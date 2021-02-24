الصحة ترفع الجاهزية في كل المرافق الطبية لمواجهة موجة ثانية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفعت الصحة الجاهزية في كل المرافق الطبية لمواجهة موجة ثانية من كورونا عقب ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.



وأعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا، الأربعاء، إحصائية جديدة تضمنت تسجيل 34 حالة إصابة في 5 محافظات تخضع للحكومة المعترف بها دوليا ويعد أكبر عدد خلال الموجة الثانية التي تضرب البلد الغارق في الحرب.

وأوضحت اللجنة الوطنية في بيان أن محافظة حضرموت تصدرت المحافظات اليمنية بواقع 14 حالة إصابة⁩، يليها العاصمة المؤقتة عدن بنسبة ‏12 حالة و4 إصابات في محافظة تعز⁩ و4 حالات في محافظتي الضالع⁩ وشبوة⁩ جنوبي البلاد.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات وفاة وحالة تعافي واحدة‏، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا 2221 منها 624 حالة وفاة و1433 حالة تعافي.

ووجهت وزارة الصحة الثلاثاء، كل المستشفيات ومكاتب فروع الصحة في المحافظات غير الخاضعة للانقلابيين الحوثيين، برفع مستوى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المرافق الطبية، وعزل الحالات المشتبه بها والإبلاغ عن الحالات المؤكدة.