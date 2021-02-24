تدشين مشروع المسح الزلزالي السايزمي بأراضي القطاع 9 في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن بالوادي والصحراء المهندس رضا باسيف، مشروع المسح الزلزالي السايزمي بأراضي القطاع 9 في محافظة حضرموت.



واستمع الوكيل الكثيري، من مدير المسح بالشركة السيد هارنت إلى شرح حول عمليات المسح التي ستتم على مدى شهر كامل، وفق معايير خبراء دوليين تراعي المسافات الآمنة لتفادي مرور الهزازات بجانب آبار ومنازل المواطنين، وكذا تراعي تعويض أية أضرار تنتج عن هذه العمليات بصورة عادلة من قبل لجنة مشكلة بهذا الخصوص من قبل السلطة المحلية في وادي حضرموت تضم عدد من المختصين في عدد من الجهات الرسمية الحكومية.

وقال وكيل المحافظة لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري، إن عمليات المسح الزلزالي الجديدة ستكشف عن مكامن المخزون النفطي الوفير في هذه المنطقة .. منوها بالفوائد المتعددة التي سيجنيها أبناء هذه المناطق سواء في المرحلة الراهنة أو في المستقبل القريب بعد أن تتضاعف كميات النفط المستخرج في تلك المناطق وستظهر إنعكاساته في إحداث نهوض تنموي سيلمسه أبناء هذه المناطق سواء في الجانب الخدمي أو في الجانب التنموي في جميع المجالات.

وأهاب الوكيل الكثيري، بالسلطات المحلية في المديريات الواقعة في مناطق الامتياز بمساندة الشركة في التغلب على الاشكاليات التي تبرز أثناء تنفيذ المشروع .. مؤكدا حرص السلطة المحلية على إعطاء كل من له حق بموجب اتفاقية العمل المنظمة للشركة ووزارة النفط .. مشدد على ضرورة التزام الشركة بتنفيذ إلتزاماتها تجاه المجتمع المحلي في مناطق الامتياز.

كما قال الوكيل الكثيري: إن تدشين مشروع المسح الزلزالي في ظل الظروف الراهنة يعد مفخرة لكل أبناء حضرموت عامة وأبناء المناطق المحيطة بمواقع عمل الشركة على وجه الخصوص .. معبرا عن ثقته بحرص كل أبناء مناطق الامتياز على الوقوف إلى جانب الشركة لتنفيذ عمليات المسح بموجب الخطة المرسومة والفترة الزمنية المحددة لها.

وفي الياق، اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ومرافقيه، على حجم الإنتاج النفطي الذي تنتجه الشركة في موقع رأس نعومة في القطاع 9، وكذلك العمالة التي تستوعبها عمليات الإنتاج في هذا الموقع.

رافق وكيل المحافظة مدراء عموم مديريات حورة وادي العين سالم باوزير، وحريضة بندر باعشر، ورخيه حمد بن شحبل، والعبر سالم الصيعري، ومدير العلاقات العامة بشركة كالفالي إبراهيم القاضي، ورئيس وأعضاء اللجنة المشكلة لمعالجة الأضرار الناتجة عن المسح الزلزالي، وعدد من الشيوخ ومقادمة القبائل في المناطق الواقعة في محيط عمل الشركة وعدد من الفنيين والمختصين بمكتب وزارة النفط بالوادي وشركة كالفالي.