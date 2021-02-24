وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تنعي رحيل الفنان الشاب رائد طه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، وفاة الفنان رائد طه الذي وافته المنية اليوم إثر مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء الفني.



وقالت الوزارة في بيان النعي: برحيل الفقيد رائد طه خسرت الساحة الفنية اليمنية أحد الشباب الموهوبين الذين أسهموا بفاعلية في إثراء الساحة الدرامية اليمنية بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وأضافت: يعتبر الفقيد رائد طه أحد أبرز أعضاء فرقة خليج عدن المسرحية، وشارك معها في الكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية وكان أبرزها مسرحية معك نازل، وفيلم عشرة أيام قبل الزفة وغيرها من الأعمال الفنية.

وتقدمت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ممثلة بوزيرها معمر الإرياني وكافة منتسبيها بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.