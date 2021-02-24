اللجنة الوزارية لدعم جبهة مارب تشيد بالتفاعل الشعبي والمبادرات المجتمعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشادت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بدعم جبهة مأرب برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالتفاعل الشعبي الكبير والمبادرات المجتمعية لدعم وتعزيز صمود مأرب باعتبارها بوابة النصر نحو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.



واثنت اللجنة على المبادرات الاغاثية والشعبية لدعم النازحين وجبهات مأرب وفي مقدمتها قافلة القوات المشتركة في الساحل الغربي، والتي تعبر عن واحدية المعركة والمصير امام مليشيا الانقلاب الحوثية التي لا تهدد امن واستقرار اليمن فحسب بل المنطقة بأكملها.. مؤكدة ان هذا التفاعل الشعبي هو دلالة واضحة على مصيرية المعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي التي تحاول طمس عروبة وهوية اليمن.

وأعربت اللجنة عن تطلعها للدعم الفاعل من القطاع الخاص ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني لدعم جبهات الصمود بالمال والغداء والدواء.

واستعرضت اللجنة الإجراءات التنفيذية التي شرعت بها الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما يخص كل منها في مصفوفة المهام والإجراءات الحكومية وناقشت الاليات المناسبة والخطوات الضرورية لضمان التطبيق السريع للمصفوفة واتخذت القرارات اللازمة لتحقيق ذلك.