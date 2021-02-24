عدد من المنظمات تستغرب صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم المليشيا ضد النازحين بمارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ادانت عدد من منظمات المجتمع المدني، جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب.



واستنكرت المنظمات في بيان صحافي وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، التصعيد العسكري للمليشيا الارهابية، واستهداف الأعيان المدنية وتجمعات السكان الآهلة ومجتمعات النزوح والمنشآت الخدمية بالصواريخ البالستية في محافظة مأرب.

وعبرت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، تجاه المعاناة الإنسانية وتهديد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن في مأرب.

وطالبت المنظمات ، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، وضمان سلامتهم وأمنهم، وحمايتهم من الاستهداف ان المتكررة لمليشيا الحوثي.

اسماء المنظمات:

الائتلاف اليمني للنساء المستقلات

المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام فى اليمن

تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن

تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

منظمة الكرسي المكسور لضحايا الالغام في اليمن

مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

الرابطة الإنسانية للحقوق

المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان

التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات

المركز الدولي للاعلام والتنمية

المركز اليمني الهولندي للحقوق والحريات

البيت الاوربي اليمني لحقوق الانسان.