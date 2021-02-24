المهرة.. ضبط عصابة من جنسيات أفريقية تمتهن السرقة في "شحن"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، الأربعاء، ضبط أربعة أفارقة من جنسيات مختلفة يمتهنون السرقة في مديرية شحن الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان شرقي اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني قوله، إن "الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات بوقائع سرقة البضائع من على متن قواطر".



وأضاف، أن رجال الأمن قاموا بعمليات البحث والتحري وتمكنوا من ضبط الجناة متلبسين وبحوزتهم كميات من المسروقات قدرت قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال.



وأشار المصدر، الى انه تم تحريز المضبوطات والتحفظ على الجناة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.