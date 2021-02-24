أسفرت عن مقتل وإصابة 61 مدنياً.. - مركز حقوقي يوثق 8 مجازر ارتكبها الحوثيون في تعز خلال العام 2020م

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، إنه وثق 8 مجازر ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال عام 2020، أسفرت عن مقتل إلى وإصابة 61 مدنيا بينهم نساء وأطفال.



جاء ذلك في بيان، أصدره بالتعاون مع مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، أثناء مشاركته مع الدورة الـ 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.



وأوضح التقرير أن المجازر الحوثية الثمان خلال العام المنصرم، أسفرت عن استشهاد 28 مدنيا بينهم 8 أطفال و8 نساء، وإصابة 33 مدنيا بينهم 7 نساء و5 أطفال.



وأكد البيان أن محافظة تعز تعاني من استمرار استهداف المدنيين وممتلكاتهم بشكل مباشر من مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث يتكرر بشكل شبه يومي مشهد القصف والاستهداف الممنهج لبعض الأعيان والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية.



وأشار البيان، إلى التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان التي تشهدها اليمن منذ ما يزيد عن 6 سنوات ماضية، موضحا أن تلك الانتهاكات المرتكبة، تعتبر خرقا واسع النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، مبينا أن المليشيا الحوثية ترتكب الانتهاكات بشكل مباشر ومتعمد.



وحث البيان على الحضور الفعال لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن.

