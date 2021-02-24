ضبط عصابة من جنسيات أفريقية تمتهن السرقة بمديرية شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية شحن بمحافظة المهرة، عصابة تمتهن السرقة مكونة من أربعة أشخاص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة.



وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أجهزة الأمن تلقت عدة بلاغات بوقائع سرقة البضائع من على متن قواطر، وعلى الفور قام رجال الأمن بعمليات البحث والتحري وتمكنوا من ضبط الجناة متلبسين وبحوزتهم كميات من المسروقات قدرت قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال.

وأشار الى انه تم تحريز المضبوطات والتحفظ على الجناة تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.