فتح مظاريف مشروع إعادة تأهيل البرج الإستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم في ديوان وزارة الأشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن، فتح مظاريف مناقصة مشروع إعادة تأهيل البرج الإستثماري التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، والبالغ تكلفته 460 مليوناً و 826 ألف ريال يمني بتمويل من المؤسسة .



واستعرضت لجنة المناقصات التي ضمت عدداً من مدراء عموم وزارة الاشغال العامة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، العطاءات المقدمة وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.

وأكد الوكيل المساعد بوزارة الأشغال العامة رئيس اللجنة المهندس علي عامر ، أهمية جمع البيانات وإستيفاء كافة الشروط المتميزة في إختيار أفضل العطاءات المتقدمة وفقاً للمواصفات الهندسية والمعايير الفنية المطلوبة والتي تضمن نجاح تنفيذ المشروع على أكمل وجه مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة .. داعياً المتنافسين إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات المتفق عليها خلال تنفيذ المشروع.