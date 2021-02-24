محطة البحوث الزراعية بمارب تنظم يوما حقليا لنشر صنف جديد من بذور القمح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت محطة البحوث الزراعية للهضبة الشرقية (مأرب - الجوف) بمحافظة مأرب اليوم يوما حقليا لنشر صنف جديد من أصناف القمح في حقول المزارعين أطلقت عليه اسم (طيبة 1) بعد نجاح كافة مراحل الاختبار والتقييم له والإكثار لبذوره خلال الموسم الزراعي 2020-2021م.



وفي اليوم الحقلي الذي نظم في الحقول التجريبية التابع للمحافظة بالتعاون مع الارشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بالمحافظة، اطلع وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري،على مستوى الانتاج العالي من هذا الصنف من القمح.

واستمع الباكري الى شرح من قبل مدير عام المحطة المهندس قائد ابو اصبع والمشرف على المشروع البحثي المهندس عبدالناصر المقطري، عن مراحل اختبار هذا الصنف من القمح الذي انتخب من بين 246 سلالة من بذور القمح، وتمت عملية الاختبارات والتقييم له خلال تسعة مواسم زراعية، واثبت تميزه في النوعية والصفات الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بستة اطنان للهكتار الواحد، الى جانب قدرته على مقاومة التغيرات المناخية مع ثبات كمية الانتاج.

واوضح أبو اصبع والمقطري أن المحطة تسعى لتوسيع عملها البحثي في مديرية مأرب الوادي على جميع المحاصيل الزراعية من الحبوب والبقول وذلك نظرا لما تمثله هذه المديرية من جودة في الأراضي الزراعية والتربة الخصبة وتوفر المياه، للارتقاء بالقطاع الزراعي في المحافظة التي تعتبر احدى سلات اليمن الغذائية.

وأشار الوكيل الباكري الى اهمية القطاع الزراعي كونه يمثل مرتكزا رئيسيا لتعزيز الأمن الغذائي إلى جانب مايمثله من أهمية اقتصادية في خلق فرص عمل كبيرة لمختلف شرائح المجتمع كما يوفر فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات لرؤوس الأموال الراغبين بالاستثمار .

وحث المزارعين بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المزروعة حتى يكون لدينا الإكتفاء الذاتي من الغذاء .. كما حثهم على الإحتفاظ ببذور من كل موسم للموسم الزراعي القادم.

واكد الباكري دعم السلطة المحلية بالمحافظة للأنشطة البحثية والتطبيقية لمحطة البحوث لما بما يحقق الهدف المنشود في الإرتقاء بالقطاع الزراعي وإعادة العلاقة الوثيقة بين المزارع والأرض.

حضر مدير عام مديرية الوادي صالح جرادان ورئيس ملتقى مزارعي مأرب حسن دخنان