شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى نظيره الكويتي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، هنأه فيها بمناسبة احتفالات الشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.



وأشاد رئيس الوزراء، بما حققته دولة الكويت الشقيقة من نهضة وتطور ونماء وانجازات على مختلف المستويات.. منوها بمتانة وعمق العلاقات الأخوية المتينة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها، معربا عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للمواقف الكويتية تجاه الشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال وما تقدمه من دعم اخوي صادق ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه للشيخ الصباح والشعب الكويتي الشقيق بهذه المناسبة، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة الوطنية على الكويت وشعبها الشقيق بالمزيد من الرخاء والرفعة والازدهار .