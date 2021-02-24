هادي يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني لبلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لأخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده الذي يُصادف الـ 25 من شهر فبراير من كل عام.



ونوه رئيس الجمهورية، بالمواقف الأخوية المشرفة لدولة الكويت الشقيقة إلى جانب اليمن واليمنيين في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة .. مثمناً الدعم الكويتي في المجالات الإغاثية والإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

كما أعرب الرئيس هادي، باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لسموه بهذه المناسبة الوطنية.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق دوام التقدم والازدهار.