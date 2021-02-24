نائب الرئيس يهنئ ولي العهد الكويتي باحتفالات بلاده باليوم الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بمناسبة احتفالات بلاده بالذكرى الـ 60 للعيد الوطني.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى ما حققته دولة الكويت الشقيقة من نهضة وتطور ونماء وانجازات على مختلف الصّعد، منوهاً إلى مستوى العلاقات الأخوية المتينة بين اليمن والكويت وما يجمعهما من أواصر المحبة والإخاء والروابط التاريخية والعربية العريقة.

وعبر نائب الرئيس، عن شكره وتقديره البالغين للدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه الكويت ضمن دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيراً إلى الدور البارز الذي قامت به الكويت والجهود المشكورة، لاسيما دعمها في المجال الإنساني والاغاثي والتنموي في مختلف الظروف والمراحل التي مرت بها اليمن.

وجدد نائب الرئيس في ختام البرقية، تهانيه للقيادة الكويتية ممثلة بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الشقيقة وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولحكومة الكويت وشعبها الشقيق بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً للكويت ولبلادنا دوام الأمن والاستقرار والبناء.