نائب محافظ البنك المركزي يلتقي المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب الحبيشي اليوم الاربعاء في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن (الاوتشا) ديفيد جريسلي والوفد المرافق له .



وفي اللقاء، استعرض الحبيشي الدور الحاسم الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وتوظيفها في خدمة الأغراض الإنسانية ومواجهة التحديات المعيشية التي تواجه المواطن اليمني، والمساعدة في توفير المشتقات النفطية، وأهمية الوديعة السعودية في تأمين الموارد اللازمة لدعم استيراد السلع الأساسية، ودورها في تعزيز سعر صرف الريال اليمني، ومحاولة السيطرة على المستوى العام لأسعار السلع الأساسية على الرغم من كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه ناهيك عن الظروف الاستثنائية التي رافقت جائحة كوفيد 19، والتقلبات في أسعار النفط وانقطاع تحويلات المغتربين اليمنيين من النقد الأجنبي.

من جانبه أكد المسؤول الأممي حرصه على دعم قدرات البنك المركزي اليمني ورفده بالموارد اللازمة من النقد الأجنبي التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في خدمة الجوانب الإنسانية على أتم وجه.. معرباً عن ثقته العالية في البنك المركزي اليمني، والعمل على تعزيز مكانته واهتمام منسقية الشئون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز ازمته الإنسانية القاسية.

حضر اللقاء، عدد من قيادات البنك المركزي اليمني، وعدد من العاملين في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.