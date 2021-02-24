رئيس مجلس الشورى يلتقي السفير البريطاني لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، والجهود المبذولة لإحلال السلام العادل والشامل الدائم في اليمن.



ونوه الدكتور بن دغر بالعلاقات التاريخية بين البلدين والدور النشط الذي تقوم به المملكة المتحدة لتقريب وجهات النظر.

وأكد ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية تدعم جهود السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث الاساسية التي لايمكن تجاوزها، والتي يقرها الغالبية من ابناء شعبنا اليمني، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

كما أكد د دعم الشرعية لجهود المبعوث الأممي، مرحبًا في نفس الوقت بجهود الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الاتجاه، مؤكدًا ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إلزام الحوثيين لاحترام مرجعيات السلام، فالحوثيون جماعة إرهابية لا تعرف غير العنف، كما أنهم وكلاء لإيران في اليمن.

من جانبه جدد السفير البريطاني دعم بلاده للشرعية الدستورية وللتحالف العربي ولجهود المبعوث الأممي، مؤكداً على حرص المملكة المتحدة على أهمية الوصول إلى حلول تؤدي إلى الإستقرار وتحقيق السلام المستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث الأساسية.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله أبو الغيث.