شكرا لبحثكم عن خبر الأوقاف تعلن عن مسابقة بحثية مفتوحة بعنوان ”الشهيد القردعي.. الدور والموقف” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن تنظيم مسابقة بحثية بمنسابة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة الدستور في العام 1948م.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بالفيسبوك إن المسابقة البحثية بعنوان "الشهيد القردعي.. الدور والموقف"، ومفتوحة للمشاركة من كل اليمنيين للتنافس على ثلاثة جوائز قيمتها الإجمالية ميلوني ريال.

وتهدف المسابقة، وفق وزارة الأوقاف إلى "تحفيز العقول على الغوص في تفاصيل واحدة من أبرز محطات النضال الوطني ضد كهنوت الإمامة العنصرية، وتثمين الأدوار البطولية للأحرار ضمن إنتاج معرفي يركز على المكانة الوطنية والدور النضالي والأدبي للشهيد المناضل الشيخ علي بن ناصر القردعي المرادي طيب الله ثراه".

وأوضحت الوزارة أنها "ستمنح الجائزة لأفضل ثلاثة بحوث فائزة مع طباعة البحث الحائز على المركز الأول على نفقة الوزارة".

وبحسب الوزارة فإن الشروط التالية يجب توفرها في البحوث المتقدمة:

الشروط التي يجب توافرها في البحوث المتقدمة:

1ــ الدقة العلمية والشمول في التناول وسلامة اللغة.

2ــ احتواء العمل على أشعاره وقصائده مع الإشارة إلى مناسباتها وشرح مفرداتها الغامضة.

3ــ تعطى الأولوية للأعمال التي لم تنشر سابقا، ولم تقدم لنيل أية درجة علمية.

5ــ أن يمثل البحث إضافة نوعية في مجاله.

6ــ المسابقة مفتوحة لكل يمني بلا استثناء.

7ــ مدة البحث ثلاثة أشهر من يوم الإعلان عن الجائزة.

8ــ يتم إرسال المادة من قبل الباحثين إلى إيميل وزارة الأوقاف والإرشاد، خلال المدة المحددة.

لجنة التحكيم

تعرض كافة الأعمال المشاركة على لجنة تحكيم من كبار الباحثين والأكاديميين المختصين. وسيتم بمشيئة الله، الإعلان عن البحوث الثلاثة الفائزة، خلال شهرين من انقضاء فترة المشاركة.

ملحوظة: أحد المراكز الثلاثة مخصص لأفضل بحث مقدم من قطاع الخطباء وعموم منتسبي قطاع الارشاد.

مقدار الجائزة

تبلغ قيمة الجائزة الكلية مبلغ مليوني ريال.

تمنح للمراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

المركز الأول: مليون ريال

المركز الثاني: خمسمائة الف ريا

المركز الثالث: خمسمائة ألف ريال

ويتم تسليم الجوائز في احتفالية خاصة، تنظمها الوزارة.

ترسل إلى البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة

أو تُسلم إلى مقر ديوان عام الوزارة عدن - خور مكسر