شكرا لبحثكم عن خبر عدن: اختتام ورشة تدريبية لبرنامج دعم سبل العيش والأمن الغذائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – فواز الحنشي

اختتمت بالعاصمة عدن فعاليات الورشة التدريبية التي أقيمت على مدى الثلاثة أيام الماضية 22 – 24 فبراير، لتدريب مدربي المدارس الحقلية تحت رعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور حسين جادين، وبتمويل من منظمة الفاو.

وأقيمت الدورة تحت شعار برنامج دعم سبل العيش المرن والأمن الغذائي، بمشاركة 41 مرشد ومرشدة، من العاملين في الإرشاد الزراعي بمحافظات (أبين – لحج – تعز) وحضرها المهندس علي جنيد وكيل قطاع التخطيط والمعلومات بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية.

وأكد الوكيل علي جنيد على أهمية مثل هذه الدورات للكادر الإرشادي بالوزارة والتي تعمل على بناء قدراتهم الفنية، مقدماً الشكر لمنظمة الفاو على كل ما تقدمه من دعم فني ومادي وتدخلات لدعم المزارعين والمرأة الريفية، موجهاً المشاركين لضرورة الاستفادة القصوى من المعلومات التي ستعرض عليهم خلال أيام الدورة.

وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات لبناء قدراتهم الفنية في مجال سلاسل القيمة الزراعية ومحاصيل الحبوب والخضار والإنتاج الحيواني، حيث استخدمت طريقتان للتدريب عن طريق البرنامج الافتراضي زوم من قبل الدكتور أشرف الحوامدة الخبير الزراعي الدولي بمنظمة الفاو، والدكتور محمد فارع مستشار محاصيل زراعية، وكذا التدريب المباشر من قبل فريق المشروع بعدن الدكتور عبدالكريم البكير، المهندسة مها البان والمهندس حسن سعيد درباس.

ومن المتوقع أن يقوم كل مرشد ومرشده شارك بهذا التدريب ببناء قدرات ومهارات 100 مزارع ومربي ماشية من الذين سيتم تدريبهم عبر مدارس المزارعين الحقلية بالمديريات المستهدفة وسوف يقوم المشروع عبر شركاءة المنفذين بالمديريات المستهدفة بمتابعة أثر تدخلات المشروع على حياة المستفيدين.