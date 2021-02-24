شكرا لبحثكم عن خبر مجلس الوزراء بكشف حقيقة تعرض الرئيس(معين) لمحاولة اغتيال بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر حكومي ينفي تعرض موكب رئيس الوزراء لاطلاق نار في العاصمة المؤقتة عدن نفى مصدر حكومي تعرض موكب رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك لاطلاق نار في عدن. وقال المصدر ان مانشرته بعض المواقع الاخبارية عن تعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال واطلاق نار خبر عار عن الصحة. ودعا المصدر وسائل الإعلام لتوخي المصداقية فيما يتم نشره من اخبار.

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