‏الارياني: إيران تستخدم الحوثيين ورقة ضغط لانتزاع مكاسب بالاتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان "النظام الايراني يستخدم مليشيا الحوثي الارهابية كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لانتزاع مكاسب تتعلق باعادة إحياء الاتفاق النووي".



واضاف " انه بات من الواضح الضغط الايراني على مليشيا الحوثي الارهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية في جبهات مأرب، وتنفيذ الهجمات الارهابية على الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تمر بمأزق كبير بعد فشلها في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات محافظة مأرب، في ظل حالة الجمود التي يمر بها الملف التفاوضي الايراني، ومنع طهران للمليشيا من وقف تصعيدها او الإذعان لدعوات التهدئة كي لا يؤثر ذلك على موقفها التفاوضي.

‏وطالب الارياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بمواقف صارمة إزاء دور ايران الخبيث في اليمن ودفع مليشيا الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث، دون اكتراث باستمرار نزيف الدم والمعاناة الانسانية المتفاقمة.