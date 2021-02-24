محافظ المهرة يشدد على مساندة جهود تعزيز الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، على أهمية المساندة المجتمعية لجهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة.



وأشار المحافظ خلال لقاءه اليوم، بعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، الى ضرورة تنسيق الجهود بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن السلطة المحلية تعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة في مواصلة مسيرة التنمية من خلال تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات للمواطنين.

من جهته أكد أمين المجلس المحلي سالم نيمر، أن السلطة المحلية، تدعم كافة المكونات السياسية والاجتماعية التي تعمل على تثبيت دعائم الامن والاستقرار ، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة من مكتسبات وإنجازات، ومناقشة كافة الجوانب السلبية ومعالجتها بعيداً عن كل ما يدعو للفرقة والتشتت.