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محافظ لحج يطلع على تدخلات المنظمات الإنسانية الدولية و المحلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، مع ممثلي مجموعة المنظمات الدولية والمحلية، برامج تدخُّلاتها الإنسانية بالمحافظة للعام الجاري.

 

وخلال لقائه وفد مركز " الحوار الإنساني " چنيف ــ سويسرا برئاسة رئيس برنامج اليمن تيبو غاليا، أكد المحافظ، حرص السلطة المحلية على تسهيل تنفيذ مشاريعهم بالمحافظة.

 

فيما اطلع خلال لدى لقائه منسق مكتب منظمة " مجتمعات عالمية " بالعاصمة المؤقتة عدن فيصل النَّظِيف، على المشاريع التنموية التي تنفِّذها المنظمة بالمحافظة ، من خلال دعم مشاريع صغرى للنساء الأشد احتياجاً ، و برامج تدريب المهن الحرفية للشباب و الشابات العاطلين عن العمل.

 

والتقى المحافظ رئيسة مؤسسة " التضامن " للتنمية عدن، الدكتورة خديجة الحرسي، موجها مدراء المديريات بتذليل تنفيذ برامج المنظمة الجديدة ، في نطاق مشروعها للأمن الغذائي وتحسين طرق العيش المموَّل من منظمة " أوكسفام ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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