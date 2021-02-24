محافظ لحج يطلع على تدخلات المنظمات الإنسانية الدولية و المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، مع ممثلي مجموعة المنظمات الدولية والمحلية، برامج تدخُّلاتها الإنسانية بالمحافظة للعام الجاري.



وخلال لقائه وفد مركز " الحوار الإنساني " چنيف ــ سويسرا برئاسة رئيس برنامج اليمن تيبو غاليا، أكد المحافظ، حرص السلطة المحلية على تسهيل تنفيذ مشاريعهم بالمحافظة.

فيما اطلع خلال لدى لقائه منسق مكتب منظمة " مجتمعات عالمية " بالعاصمة المؤقتة عدن فيصل النَّظِيف، على المشاريع التنموية التي تنفِّذها المنظمة بالمحافظة ، من خلال دعم مشاريع صغرى للنساء الأشد احتياجاً ، و برامج تدريب المهن الحرفية للشباب و الشابات العاطلين عن العمل.

والتقى المحافظ رئيسة مؤسسة " التضامن " للتنمية عدن، الدكتورة خديجة الحرسي، موجها مدراء المديريات بتذليل تنفيذ برامج المنظمة الجديدة ، في نطاق مشروعها للأمن الغذائي وتحسين طرق العيش المموَّل من منظمة " أوكسفام ".