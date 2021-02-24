وزير العدل يبحث مع ممثل "اليونسيف" التنسيق في المجالات الإنسانية والاحداث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف فيليب دوميل، التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة في عدد من الجوانب الإنسانية والقانونية المتعلقة بوضع الطفولة في اليمن والاحداث.



وأكد وزير العدل أهمية عقد مثل هذا اللقاء بهدف توسيع العمل في المشاريع التي تستهدف الاحداث في كافة المحافظات المحررة، وكذلك الاهتمام بجانب المرأة من خلال تقديم الدعم اللازم للنساء السجينات واكسابهن مهارات مهنية اثناء فترة العقوبة .. مشيراً إلى أن الوزارة تسعى الى اقامة العديد من المشاريع لبناء قدرات الاعضاء النيابات والقضاة والاداريين وكذلك ضباط البحث الجنائي وتطبيق برامج تأهيل وتدريب تستهدف العاملين في القضاء والعاملين في دور الاحداث وما يتعلق بهم.

وأوضح ان الوزارة تسعى للشراكة مع المنظمة لتنفيذ المشروع الوطني للتوعية القانونية وبما يختص في جوانب توعية الشباب والاطفال والحرص على حماية الطفل قبل مرحلة الاحداث.

من جانبه اكد المسؤول الأممي على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارة العدل ومنظمة اليونسف لحماية الأطفال من مخاطر الحرب ودعمهم وتقوية الشراكة بين الجانبين.