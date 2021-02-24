مناقشة وضع النشاط الرياضي بمحافظات لحج والحديدة والضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم مع مدراء مكاتب الشباب والرياضة بمحافظات (لحج، والضالع، والحديدة)، عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل وأداء المكاتب، والصعوبات التي تواجهها.



واكد البكري، على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعمل الرياضي، وبما يتوافق وتطلعات الشباب، وتوفير الأجواء المناسبة لممارسة انشطتهم.

ووجه باعتماد مشروع استكمال ملعب معاوية والصالة الرياضية بمحافظة لحج، فضلًا عن استكمال عمل منصة نادي الصمود والصالة الرياضية واعتماد المرحلة الأولى من إعادة تأهيل نادي النصر بمحافظة الضالع، واعتماد ميزانية خاصة للمارثون البحري وسباق الهجن في محافظة الحديدة بالتنسيق مع السلطة المحلية فيها، ومعالجة مخصصات الأندية في المحافظات الثلاث.

فيما تطرق مدراء مكاتب الشباب والرياضة إلى الاحتياجات العاجلة للارتقاء بالنشاط الرياضي والشبابي، وبما يضمن توفير الأجواء المناسبة للقيام بالعمل الشبابي والرياضي على الوجه المأمول.