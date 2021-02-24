السقطري يطلع على تأهيل ديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، سير أعمال تأهيل وترميم مبنى ديوان عام الوزارة بمديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن.



وأكد السقطري، أهمية المشروع الذي يأتي في إطار سعي الوزارة لاستعادة كافة المؤسسات والمرافق والمنشآت التابعة لها من مباني وأصول عامة وإعادتها للخدمة، وأهمية تأهيل وترميم المباني التي تعرضت للتدمير والخراب خلال حرب 2015، والعمل على حشد طاقات وهمم الكادر الوظيفي والاستغلال الأمثل للموارد، بالإضافة إلى ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية وتحصيلها عبر حساباتها في البنك المركزي بعدن .. مشددا على سرعة إنجاز العمل وتأهيل المبنى وتأثيثه وفقا للمدة الزمنية المحددة للتنفيذ.

رافق الوزير السقطري خلال الزيارة كل من وكيلي الوزارة المهندس أحمد الزامكي، والدكتور محمد عوض علان، ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة نيازي السلامي وعدد من الفنيين بالوزارة.