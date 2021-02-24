بدء دورة تدريبية بعدن لشركاء برامج حماية الطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية في مجال الإجراءات المحاسبية والتصفيات المالية في اليونيسف لشركاء برامج حماية الطفل، والتي نظمتها منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .



ويتلقى 29 مشارك ومشاركة من المحافظات المحررة، على مدى يومين، معارف ومهارات عملية متضمنة عرض تقيمي لبرنامج حماية الطفل في اليمن والنتائج والمخرحات والمؤشرات الاساسية اضافة الى استعراض الخطة السنوية لقسم حماية الطفل وتنفيذ برامج الحماية و طرق المتبعة والاجراءات المتعلقة بانشطة اليونسيف حول الخطة السنوية.

وفي الافتتاح اكدت كلمتا قطاع الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية صالح حسن، وضابط حماية الطفل في اليونيسف نجيب سلطان، على أهمية الدورة والاستفادة من برامج المحاسبة وكيفية البناء المؤسسي وإعداد الخطط بين منظمات المجتمع المدني في المحافظات المحررة والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المشاركين ومناقشة الآليات التي تساعد في رفع مستوى الأداء ومعالجة المشكلات التي تعاني منها المحافظات.