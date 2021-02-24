اجتماع بعدن يناقش تطوير قطاع المناهج والتوجيه التربوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التربية والتعليم طارق العكبري، تطوير أداء قطاع المناهج والتوجيه التربوي، ومعالجة التحديات التي يواجهها.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات العامة بقطاع المناهج والتوجيه التربوي تقارير عن مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية.

وفي الاجتماع أشاد الوزير العكبري بدور قطاع المناهج والتوجيه التربوي في العملية التربوية والتعلمية، باعتباره واحد من أهم القطاعات بالوزارة، مؤكدا على ضرورة النهوض بقطاع التعليم وبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والحكمة، وعدم الاستسلام للواقع، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها القطاع التربوي والتعليمي، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم عمل تقييم شامل للوزارة وذلك من أجل تحسين أدائها وتفعيل العمل التعليمي وتطويره.