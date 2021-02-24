محافظ عدن يلتقي منسق الامم المتحدة للشؤون الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، سُبل التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية بعدن ومنظمة «الاوتشا» في الجوانب الإنسانية والتنموية.



وفي اللقاء، أكد محافظ عدن على ضرورة أن ترتقي تدخلات المنظمات الدولية إلى مستوى إحتياجات المواطن في عدن وتلامس مشكلاته الحقيقية .. لافتاً إلى أن عدن بحاجة لتدخلات كبيرة وفي مجالات يتم تحديدها وفق الأولوية والاحتياج، .

وأشار إلى أن السلطة المحلية ستعمل على تسهيل مهمة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتعزيز مجالات التنسيق والتعاون المشترك بما يعود بالفائدة على عدن واهلها .

من جانبه لفت المسؤول الأممي إلى أنه سيعمل على مخاطبة بعض المنظمات بخصوص مشكلتي المياه والكهرباء التي تعاني منهما عدن، ومعرفة ما لدى المنظمات في هذين المجالين .

حضر اللقاء مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، انتصار مرشد ومدير مكتب الممثل المقيم بعدن، ماثيو ليزلي .