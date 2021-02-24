مؤسسة فنون للإنتاج الإعلامي توقع إتفاقية تعاون وشراكة مع مستشفى الريان التخصصي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

أبرمت مؤسسة فنون للإنتاج الإعلامي بالمكلا عبر مديرها العام الأستاذ مجدي محفوظ مطران إتفاقية تعاون وشراكة مع مستشفى الريان التخصصي ويمثلها مديرها العام الدكتور عيسى البعداني وذلك في المستشفى يوم الثلاثاء.



ورحبت إدارة المؤسسة بالشراكة مع مستشفى الريان التخصصي التي تعد واحدة من أشهر المستشفيات على مستوى حضرموت والوطن عموما ، وهذا يعد مصدر فخر وإعتزاز للمؤسسة الذي يطمح بتقديم خدمات إعلانية للمستشفى وتقديم تأمين صحي لجميع موظفي المؤسسة .

من جانبه أكد الأستاذ مجدي مطران أن هذه الشراكة تعد بداية تعاون طويلة الأمد بما يحقق الترويج الإعلامي الحديث ذو الجودة العالية لهذا الصرح الطبي الشامخ الذي يخدم المرضى على مستوى الوطن بشكل عام