محافظ المهرة يؤكد على أهمية تعزيز إجراءات الأمن بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والاستقرار في كل أنحاء المحافظة واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، والدور المناط بالشخصيات الاجتماعية في دعم جهود السلطة المحلية في هذا الجانب.



جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الاربعاء بالشيخ عيسى بن حزحيز ومجموعة من الشخصيات الاجتماعية من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ "بن ياسر" خلال اللقاء، أن كل من يريد أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ستقف السلطة المحلية إلى جانبه داعماً وسنداً له ، مشيراً إلى أن السلطة المحلية تعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة من خلال تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات للمواطنين وترحب لمن يريد المشاركة ، داعياً كافة أبناء المحافظة الوقوف جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية وتوحيد الجهود وتكاملها في خدمة المحافظة.

من جهته أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بأن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ "بن ياسر" تدعم كافة المكونات السياسية والاجتماعية بالمحافظة التي تعمل على تثبيت دعائم الامن والاستقرار ، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة من مكتسبات وإنجازات، ومناقشة كافة الجوانب السلبية ومعالجتها بعيداً عن كل ما يدعو للفرقة والتشتت.

من جانبه أشاد الشيخ عيسى بن حزحيز والشخصيات الاجتماعية بجهود الأخ المحافظ والسلطة المحلية المبذولة في توحيد كافة الجهود الرامية لتوحيد الكلمة بين أبناء المحافظة ولم الشمل ، مشيرين إلى أنهم سيكونوا سنداً وداعماً لكل توجهات السلطة المحلية وجهودها