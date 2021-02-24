شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول يمني كبير يدعو إلى صرف راتب ثمانية أشهر للجيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، الحكومة اليمنية، إلى سرعة صرف المرتبات المتأخرة لقوات الجيش.

وقال باصرة في تدوينة على تويتر: "‏صرف الرواتب المتأخرة لأبنائنا بالقوات المسلحة بالمناطق العسكرية المختلفة من أوجب الواجبات على الحكومة وهم يقدمون ملاحم بطولية. و أشار باصرة، إلى أن الترجمة الحقيقية والعملية للتفاخر بالبطولات هو صرف مستحقاتهم لا تعطيلها.

وعجزت الحكومة عن صرف مرتبات قوات الجيش لعدة أشهر في عدة مناطق عسكرية أهمها المنطقة الثالثة التي تشهد نطاق عملياتها مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي. وتقول مصادر عسكرية إن آخر عملية صرف للمرتبات في المنطقة العسكرية الثالثة (مأرب) تمت قبل 8 أشهر من الآن، فيما تنتظم صرف مرتبات بعض المناطق العسكرية والتشكيلات المسلحة المدعومة من التحالف.

وفي وقت سابق دعا المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد الركن عبده مجلي، قيادة الدولة والتحالف بسرعة صرف مرتبات الجيش، وكشف عن متابعات يجريها كلاً من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لدى الجهات المعنية بشأن ذلك.