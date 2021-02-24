اختتام مشروع "مكون سبل العيش" ودعم انشطة سيدات الاعمال بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورات التدريبية التنشيطية ضمن مشروع مكون سبل العيش ودعم انشطة سيدات الاعمال، نفذته الجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبتمويل من الحكومة اليابانية.



وتضمن المشروع على مدى خمسة اشهر، تنفيذ برامج مهنية متنوعة على مرحلتين، استهدفت المرحلة الاولى تدريب 350 أمرة في مجالات الخياطة وصناعة البخور والمعجنات والكيك والكوافير والتسويق، فيما تشمل المرحلة الثانية اكساب و تأهيل 50 فتاة في مهن التصوير والجرافيك وصيانة الكمبيوتر.

وفي الاختتام، أشاد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، بالمشروع وأهدافه التنموية مساعدة النساء واكسابهن مهارات وحرف توفر مصدر دخل لإعالة أسرهن وتحسين اوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.