ضبط مستلزمات عسكرية ممنوعة في جمارك المنطقة الحرة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

تمكنت القوات المرابطة في جمارك المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، من ضبط عدة طرود تحتوي على مستلزمات عسكرية ممنوعة.



ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن جمرك المنطقة الحرة عدن كان قد ضبط أغلفة مسدسات عسكرية كانت قد اشتبهت فيها في إحدى الحاويات الواصلة إليه.

حيث قام الجمرك بتنزيل كل البضاعة الموجودة في الحاوية وضبط الأغلفة وعمل محظر ضبط بهذه الطرود.

الجدير بالذكر أن البضاعة التي كانت في الحاوية كانت قادمة من جمهورية مصر العربية