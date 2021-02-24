مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة المهرة يشارك في اللقاء التشاوري الثاني للوزارة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

شارك مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فرع محافظة المهرة في اللقاء الإستشاري الثاني بالعاصمة المؤقتة عدن لقيادة وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل الذي ضم مدراء مكاتب الوزارة بالمحافظات تحت شعار شراكة فاعلة نحو بناء المؤسسات وتنمية الموارد الوطنية في بلادنا.



ومثل مكتب الوزارة بمحافظة المهرة مدير عام المكتب الاستاذ فائز علي سهيل ونائبة الاستاذ سالم سويلم في اللقاء التشاوري الذي عقد برعاية وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري.

وأوضح فائز سهيل أن اللقاء ناقش عدداً من الصعوبات التي تواجه مكاتب الوزارة في 21محافظة منها عدم وجود قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وفقاً للبرمجة الآلية وعدم توريد بعض المحافظات مخصصات الرعاية الإجتماعية وتأهيل المعاقين إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تعمل خارج نظام القانون.

ونقل سهيل لوزير الوزارة الدكتور محمد الزعوري تحيةً من محافظ المحافظة الاستاذ محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي، مؤكداً أن مكتب الوزارة يسعى الى التطوير والأرتقاء بمحافظة المهرة من كافة الجوانب العمليه للمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.