قرار دولي مفاجئ يؤجل المواجهة اليمنية السعودية .. تفاصيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعد ان تم تأجيل مايزيد عن 95% من مباريات التصفيات إلى شهر يونيو

*الاتحـاد الآسيـوي يُـوجـل مباراة منتخبـنا الوطنـي ونظيره السعـودي*

*المنسق الإعلامي/محمد الخميسي*

تلقى الاتحاد العام لكرة القدم اليوم الأربعاء رسالة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفيد بتأجيل مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب السعودية إلى شهر يونيو القادم بدلاً من 25 مارس ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كاس العالم (قطر2022) وكأس آسيا(الصين2023).

وجاء التأجيل بناءً على طلب اتحادنا بعد أن تم تأجيل ما يزيد عن 95% من مباريات التصفيات إلى شهر يونيو بسبب الانتشار المتسارع لفايروس كورونا (كوفيد19) وما ترافقه من قيود سفر واحترازات صحية قد تُعقيد إقامة المباراة وعدم ضمان مشاركة جميع اللاعبين المحترفين بسبب قيود السفر والحجر الصحي.

وبالتالي سيخوض منتخبنا الوطني مبارياته في شهر يونيو القادم أمام كل من السعودية – اوزباكستان - فلسطين.

من جانبه قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبعد ترقب للوضع الصحي وانتشار فايروس كورونا وعقده لعدة اجتماعات مع الاتحادات الأعضاء ، قرر إقامة الجولات الأربع المتبقية من التصفيات ( السابعة – الثامنة – التاسعة – العاشرة) في شهر يونيو القادم على شكل تجمعات وفتح باب التقدم للدول الراغبة في الاستضافة ، بحيث يمكن لكل دولة استضافة مباريات مجموعتها.

- *الجدير بالذكر أن منتخبنا يحتل المركز الرابع في مجموعته الرابعة برصيد 5 نقاط جمعها من فوز على منتخب فلسطين (0/1) وتعادلين مع منتخب السعودية (2/2) وسنغافوة (2/2) وتعرض لخسارتين امام اوزباكستان (5/0) وسنغافورة (2/1).*