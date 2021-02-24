يجري الآن في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تجري حالياً الترتيبات لدخول الباخرة GEMA إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، وعلى متنها حوالي 8200 طن متري من وقود الديزل المخصص لمحطات توليد الكهرباء .

ويعاني سكان عدن من تردي خدمة الكهرباء بسبب انعدام الوقود منذ اسابيع.