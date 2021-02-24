شكرا لبحثكم عن خبر صراع حوثي مختلف في صعدة "بالجزمات" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع اشتباك عنيف بالأيدي والأسلحة البيضاء وتراشق بالأحذية بين قيادات حوثية اجتمعت لتدارس حشد مقاتلين جدد لتعزيز صفوفها في جبهات مأرب.

مصادر مطلعة قالت إن الاشتباك نشب إثر فشل اجتماع عقده مشرفون حوثيون في حشد مقاتلين للجبهات من أبناء صعدة المعقل الرئيس للحوثي.

وبحسب المصادر فإن خلافا نشب بين المجتمعين بعد فشلهم في حشد مقاتلين صعّد من حدّة النقاش وصولا الى الاشتباك بالأيدي والتراشق بالأحذية، طبقا لموقع " المصدر أون لاين".

المصادر أكدت إصابة قيادي حوثي من أبناء رازح إصابة بالغه، إثر تلقيه طعنة بـ"جنبية" رماها قيادي آخر، أدت الى شج وجهه.

وكانت الطعنة بحسب المصدر ردا على رمية بالحذاء تلقاها القيادي.

كما فشل اجتماع آخر كان مخصصا لذات الغرض.

وحول القضايا التي طرحت في الاجتماع، قالت المصادر إن الاجتماع ناقش الأوضاع الحالية والاحتياج للمقاتلين وضرورة الحشد للجبهات، لتعويض النقص الحاصل نتيجة للخسائر الكبيرة في المعارك الأخيرة.

وأكد الاجتماع على ضرورة التواصل بمن أسموهم "مرتزقة المديرية" في مارب ليعودوا الى بيوتهم.

وشدد على ضرورة محاربة الاغتراب في السعودية، والاستيثاق من أن المغتربين هناك لا يقاتلون مع "العدوان" عن طريق الضغط على آبائهم.