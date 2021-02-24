بن مبارك يناقش مع وزير خارجية بروناي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام يوسف، عدداً من القضايا المتصلة بالتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، بالإضافة مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود عملية السلام.



وتطرق بن مبارك عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جهود الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتي تعرضت لهجوم إرهابي كان الغرض منه استهداف إرادة الشعب اليمني وطموحه في تحقيق السلام، موضحاً استجابة الحكومة لدعوات المجتمع الدولي المنادية للسلام وانخراطها الإيجابي والبناء مع كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، لافتاً إلى تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية واستمرار ممارساتها الاجرامية ورفضها لدعوات السلام.

وأشار إلى استمرار انتهاكات تلك مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب عبر الزج بالأطفال في حروبها العبثية دون الاكتراث للخسائر البشرية وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء تصعيدها واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في المحافظة، مبيناً أن عدد المواطنين المقيمين في مأرب تجاوز أربعة ملايين شخص جلهم ممن لجأ إليها هربا من بطش وقمع المليشيات الحوثية، مشدداً على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي لأقصى درجات الضغط على المليشيات الحوثية، وكذا النظام الإيراني للكف عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واليمن على وجه الخصوص، وإيقاف الدعم عن المليشيات الحوثية.

من جهته، أكد وزير خارجية بروناي وقوف بلاده مع وحدة وامن واستقرار اليمن ودعمها للجهود المبذولة لتحقيق السلام واستعدادها لتقديم كافة اشكال الدعم في الجانب الانساني وبناء القدرات متمنياً عودة الامن والاستقرار في اليمن .