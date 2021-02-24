استهداف حوثي لقرى مأهولة بالسكان جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت المليشيات الحوثية، الأربعاء 24 فبراير/ شباط 2021، قرى مأهولة بالسكان، في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب محافظة الحديدة.



وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات قصفت القرى بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وبقذائف BMB، وفتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 لساعات.

وأضافت المصادر، إن قصف المليشيات الحوثية أثار الهلع في أوساط السكان.

وتواصل المليشيات الحوثية خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في إطار تصعيدها الواسع والتي تطال قرى ومدناً متفرقة جنوب محافظة الحديدة بصورة يومية