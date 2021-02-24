السعودية تساهم بـ40 مليون دولار لمنع المجاعة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي، لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفاً في اليمن، لأكثر من 2 مليون يمني، بـ 40 مليون دولار أمريكي لمنع المجاعة وسوء التغذية.



وقالت صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء، إن الاتفاقية تهدف إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية لليمنيين خاصةً في أبين، والحديدة، وعمران، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وشبوة، وتعز، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، والجوف، وحجة، وإب، ولحج، وصعدة، وصنعاء، والمحويت، وذمار، وأمانة العاصمة، ريمة، خلال 6 أشهر.

وأكد مستشار الديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، دور السعودية في العمل الإغاثي والإنساني في العالم، والتي "دأبت عبر تاريخها العريق على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة ودعمها، إيماناً منها بأهمية العمل الإنساني والإغاثي".

وأضاف "الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية لدى السعودية التي تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن"، مشيراً إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأفاد الربيعة بأن الاتفاقية "ستسهم في توفير الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجاً في اليمن بمختلف فئاته"، مبيناً أن ذلك "يأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من السعودية ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات"، وفقاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.