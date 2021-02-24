المليشيا الحوثية تواصل تصفية المشايخ القبليين في مناطق سيطرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تصفية مشايخ وشخصيات قبلية ساندتها في إسقاط العاصمة اليمنية صنعاء والانقلاب على النظام الجمهوري أواخر 2014م.



وفي أحدث مستجدات التصفيات الحوثية، أقدم مسلحون مجهولون، الثلاثاء 23 فبراير/ شباط 2021، على تصفية الشيخ القبلي مهلهل أحمد حسن ضبعان، وسط العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر قبلية أن الشيخ "ضبعان" الذي ينحدر من منطقة بلاد الروس، مديرية سنحان، تعرض لإطلاق نار كثيف برشاش كلاشينكوف على خط المطار شمالي صنعاء.

وتأتي عملية تصفية الشيخ "ضبعان" بعد 48 ساعة على تصفية الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان، والأخير أحد شيوخ قبائل أرحب الموالين للمليشيا.

وبحسب مصادر قبلية، تم تصفية "أبو نشطان"، على أيدي مسلحين حوثيين اقتحموا منزله وأطلقوا الرصاص عليه ما أسفر عن مقتله ومعه 3 من أولاده وشقيقته