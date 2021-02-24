شكرا لبحثكم عن خبر الوزير السقطري يتفقد سير أعمال التأهيل والترميم لمبنى ديوان الوزارة بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – إعلام الوزارة

تفقد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم، سير العمل بتأهيل وترميم مبنى ديوان عام الوزارة في مديرية التواهي بالعاصمة عدن.

وخلال الزيارة شدد السقطري على سرعة إنجاز العمل وتأهيل المبنى وتأثيثه حسب مدة البرنامج الزمني المحدد للتنفيذ.

الجدير بالذكر أن أعمال التأهيل والترميم لمبنى ديوان الوزارة جاءت بناء على قرار دمج قطاعي الزراعة والري والثروة السمكية وذلك في مبنى واحد يستوعب كافة القطاعات والإدارات العامة في الوزارة.

واستمع الوزير من المختصين والفنيين إلى شرح عن طبيعة العمل في تأهيل المبنى وفقاً للتصميم والدراسة المعدة مسبقاً.

وأدلى الوزير السقطري بتصريح أشار فيه إلى أهمية هذا المشروع الذي يأتي في إطار سعي الوزارة لاستعادة كافة المؤسسات والمرافق والمنشآت التابعة لها من مباني وأصول عامة وإعادتها للخدمة، وكذا تأهيل وترميم المباني التي تعرضت للتدمير والخراب خلال حرب 2015، للتخلص من كلفة الإيجارات التي يتم دفعها للمؤجرين على مدى السنوات الماضية والتي تقدر بآلاف الدولارات.

مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تسعى لحشد طاقات وهمم الكادر الوظيفي والاستغلال الأمثل للموارد، وترشيد الإنفاق، مع ضرورة التحصيل وتوحيد الأوعية الإيرادية وتحصيلها عبر حساباتها في البنك المركزي بالعاصمة عدن.

رافق الوزير السقطري خلال الزيارة كلاً من وكيلي الوزارة المهندس أحمد الزامكي، والدكتور محمد عوض علان، ومدير عام الشؤون القانونية نيازي السلامي، وعدد من الفنيين بالوزارة.