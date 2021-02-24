القوات الحكومية تحكم السيطرة على جبهة الجدافر بالجوف وتقترب من معسكر اللبنات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الجوف

أعلنت القوات الحكومية تحرير جبهة بالكامل والاقتراب من معسكر استراتيجي.



وأكد مصدر عسكري ميداني أن جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة الجدافر، شرقي الحزم، غدت تحت سيطرة كاملة للقوات الحكومية ورجال القبائل، عقب 48 ساعة من معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيا الحوثية.

وبالرغم من محاولات المليشيا المستميتة في استعادة تلك المواقع من تحت يد القوات الحكومية إلا أن "الأخيرة" أحكمت السيطرة عليها وتأمينها بالكامل، وبدأت بالاقتراب من معسكر اللبنات الاستراتيجي في ظل استمرار العمليات القتالية في الجبهة.

وبينما تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تصعيدها العسكري وشن هجماتها المتتالية على طول خطوط التماس في جبهات القتال بمحيط مأرب، تمكنت القوات الحكومية ورجال القبائل بإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي، كسر تلك الهجمات وتحويلها إلى عمليات هجومية.

ووفقاً للمصدر، تكبدت المليشيا الإرهابية خلال تلك المعارك والهجمات الفاشلة خسائر بشرية ومادية كبيرة تعد من أكبر الخسائر التي تجرعت مرارتها خلال العام الجاري