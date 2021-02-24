حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن خلال نشرته الجوية للطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لاحتمالية تشكل الضباب أو الشابورة المائية، والتي قد تتسبب في حوادث تودي بحياتهم.



وتوقع المركز في نشرته التي اطلع عليها "الخليج 365"، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئياً وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، غائم جزئياً إلى غائم نهاراً والفرص مهيئة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة التي قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة. ويتوقع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج وأبين).

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء منها وتمتد إلى المرتفعات المحاذية لها، الرياح جنوبية شرقية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الغربي وخاصة الجزء الجنوبي منه وباب المندب حيث تصل أقصى سرعة لها 20 عقدة، وشمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الجنوبية والشرقية.

وأشارت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو إلى غائم جزئياً، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة