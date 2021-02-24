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تقرير مصور يكشف العلاقات المشبوهة بين "إخوان اليمن" وأردوغان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

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كشف وثائق وفقا لموقع نورديك مونيتور السويدي، جانب من العلاقات المشبوهة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،وإخوان اليمن، من أجل تفتيت المنطقة وزعزعة استقرارها ، وبحسب ما ذكر الموقع، أن أردوغان ، كلف مستشاره العسكرى عدنان تان ريفردي ، بالتوجه الى اليمن ، والتنسيق مع القيادي في حزب الإصلاح اليمني الإخواني عبدالمجيد الزنداني .

 

وبحسب ما ذكرت الوثائق ،أن ريفردى اتفق مع "الزنداني" على أن الأخير يعمل لصالح أردوغان ، في المنظمة شبه العسكرية "سادات"، ويدعم برنامجه في اختراق الدول العربية المجاورة لليمن تحت غطاء ديني، والتمهيد لفكرة الخلافة الإسلامية.

 

وفى ذات السياق تناول تقرير مصور أعدته مؤسسة ماعت ، عن دعم أردوغان للجانب الإخواني في اليمن عسكريًا ولوجستيًا، وتوفير ملاذات آمنة للقيادات الإخوانية فى الأراضى التركية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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