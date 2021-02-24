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المكلا.. مسلحو الانتقالي يقتحمون منشأة رياضية ويمنعون إقامة مباراة رسمية

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المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم مسلحون تابعون للانتقالي المدعوم الإماراتي بحضرموت، ملعب با رادم بمدينة المكلا، ومنعوا بالقوة مباراة رسمية.
 
وقالت مصادر محليةلـ"يمن شباب نت" إن المسلحين اقتحموا الملعب، الثلاثاء، ومنعوا بالقوة مباراة ضمن دوري المؤسسات الحكومية الذي ينظمه اتحاد الكرة.
 
ويواصل الانتقالي تعطيل الأنشطة في مدينة المكلا، منذ إقالة الاتحاد العام لكرة القدم اليمنية لقيادة فرعه بساحل حضرموت وتعيين قيادة جديدة، قبل شهرين، عقب مشاركة الأخير في دوري تابع للانتقالي المدعوم إماراتياً اعتبره الاتحاد "ذو طابع سياسي".
 
وأثارت الحادثة سخطاً واسعاً في المجتمع المحلي ولدى رواد التواصل الاجتماعي.
 
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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