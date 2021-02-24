شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي كبير : الله أمرنا بـ ”غزو” مأرب وسينصرنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المسؤول البارز بجماعة الحوثي ومحافظ محافظة ذمار محمد البخيتي إن الهجوم على مأرب إنما يأتي بناء على أوامر الله لهم بغزو المدينة النفطية.

وأضاف في تصريح له أثناء افتتاحه تبرعات مالية وعينية لغزو مأرب بثه ناشطون اليوم الثلاثاء إن ما يقومون به توجيهات إلهية.

وتابع بناء على ذلك يستحقون النصر الإلهي، خصوصا أن قراراتهم في ذلك ليست نابعة – كما يزعم- من حسابات اقتصادية أو سياسية أو أي حسابات.

لكنه توعد بالسيطرة على قطاع النفط والغاز وكافة الأموال والممتلكات لمن يصفهم بالخونة، وأيضا كل الأموال من العملة الجديدة.

ودشن البختيي اليوم الثلاثاء حملة تبرعات جديدة لغزو مأرب والسيطرة عليها، وتوعد سابقا بتهجير كل سكانها.

وسخر ناشطون من تصريحات البخيتي مؤكدين ان مأرب سوف تدفن المشروع الحوثي وقد بدأت في ذلك.