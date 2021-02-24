شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري : الطائرات المسيّرة الإماراتيّة تقوم بعمليات نوعّية في معركة الدفاع عن مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري في محافظة مأرب عن تنسيق مباشر مع سلاح الجو الإماراتي الذي تنفذه مقاتلاته خصوصا المسيرة عمليات متواصلة ومهام استطلاعية وقتالية نوعية ضمن مهام والتزامات التحالف العربي في معركة الدفاع عن مدينة مأرب التي تتعرض لهجوم واسع من المليشيات الحوثية.

وقال المصدر إن اضطلعت بدور محوري في صد الهجوم الحوثي على مارب وكبدت المليشيات خسائر كبيرة.

كما نفذت وتنفذ عمليات رصد وتتبع متواصلة اسهمت بشكل حاسم في وقف اندفاع وتقدم الحوثيين باتجاه مركز المحافظة.

وأكد المصدر ما يؤكده الخبراء العسكريون من أن هذا الدور الحاسم لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في معركة مأرب، بالإضافة إلى دور قبائل مأرب المستبسلة على الأرض لسقطت المحافظة بكاملها في الساعات أو الأيام الأولى للهجوم الحوثي خصوصا في ظل وهن وتخاذل واضح من القيادات السياسية والعسكرية للشرعية التي لم تضطلع بأي دور يذكر.

الجدير بالذكر أن التحالف العربي يولي أهمية كبيرة لمعركة مأرب ومصمم على منع سقوطها في يد المليشيات الحوثية.

وبشكل خاص تولي القوات الإماراتية أهمية خاصة لهذه المعركة والمنطقة نتيجة حرصها على عدم التفريط بإنجازات قواتها التي حررت المنطقة بعمليات عسكرية برّية نوعية عام 2015م بدأتها بتحرير سد مأرب الشهير والمناطق المحيطة به قبل أن تتقدم لتواصل تحرير مساحات واسعة من المحافظة حتى وصلت إلى قرب فرضة نهم على تخوم محافظة صنعاء.